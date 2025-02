Veldkamp: 'geschikt' Nederland is beoogd deelnemer Oekraïne-macht

MÜNCHEN (ANP) - Nederland mag meepraten over een troepenmacht die een toekomstige vrede in Oekraïne moet bewaken, omdat ons land geldt als een geschikte deelnemer, zegt buitenlandminister Caspar Veldkamp. Het Nederlandse leger is in staat een bijdrage te leveren en Nederland was in het verleden ook bereid dat te doen.

Europese landen werken hard aan een "afschrikkingsmacht" die in Oekraïne gelegerd moet worden na Amerikaanse vredesbesprekingen met Rusland. De Verenigde Staten hebben duidelijk gemaakt dat Europese en mogelijk andere bondgenoten van Oekraïne die troepenmacht, als veiligheidsgarantie voor Oekraïne, zouden moeten leveren. Er wordt nadrukkelijk ook naar Nederland gekeken, zeggen kabinetsleden en buitenlandse diplomaten.

Premier Dick Schoof schuift maandag aan bij een ingelaste top in Parijs waar een select gezelschap van Europese leiders over veiligheidsgaranties voor Oekraïne spreekt. Schoof liet zaterdag weten dat Nederland positief staat tegenover deelname aan een afschrikkingsmacht.