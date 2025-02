Oerversie van lied 'Ik doe wat ik doe' opgedoken

HILVERSUM (ANP) - Astrid Nijgh wordt nog altijd vereenzelvigd met het lied 'Ik doe wat ik doe'. Haar toenmalige echtgenoot Lennaert Nijgh maakte de tekst op basis van een gesprek met een prostituee, Astrid componeerde de muziek. Maar de allereerste keer werd 'Ik doe wat ik doe' gezongen door Jenny Arean, in 1972, live op tv in een show van regisseur Rob Touber. Die oerversie was altijd onvindbaar, tot nu. En de originele liedtekst blijkt ook nog veel langer dan in de uitvoering van Astrid Nijgh.

In vroeger tijden werden opnamebanden vaak hergebruikt en zo ging er veel tv-historie verloren. Areans uitvoering is binnenkort alsnog te horen in de nieuwste aflevering van De Rob Touber Sound, een podcast over deze regisseur (1936-1975). Een vaste luisteraar van de podcast bleek een cassette in huis te hebben waar Areans versie op staat, destijds van tv opgenomen.

Het gaat hier om een ongekuiste weergave van de verhalen van een prostituee van meer dan een halve eeuw geleden, ook met zinnen die nu niet meer acceptabel worden geacht. Volgens onderzoekers Frank Jochemsen en Jim Immig zochten geïnteresseerden al decennia naar deze opname. Het duo kondigde in de podcast al aan dat de oerversie voorgoed verloren was, maar ontving daarna een mail van de luisteraar met de mededeling dat hij misschien iets voor de makers had.