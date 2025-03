Veldkamp na einde wapenstilstand: alle burgers moeten beschermd

DEN HAAG (ANP) - Nederland roept alle partijen op de voorwaarden van het staakt-het-vuren en de gijzelaarsovereenkomst in Gaza te respecteren. Dat meldt buitenlandminister Caspar Veldkamp op X, nadat Israël in de nacht van maandag op dinsdag de wapenstilstand had beëindigd. Hij benadrukt dat "alle burgers moeten worden beschermd".

"We dringen er bij alle partijen op aan om dit volledig uit te voeren: de resterende gijzelaars moeten worden vrijgelaten, humanitaire hulp moet de mensen in nood bereiken en alle gevechten moeten definitief beëindigd worden", aldus de minister.

Israël voert sinds afgelopen nacht luchtaanvallen uit op de Gazastrook. Daarmee is het staakt-het-vuren dat sinds 19 januari gold voorbij. Volgens een woordvoerder van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zijn bij de aanvallen zeker tweehonderd doden gevallen.

De eerste fase van de wapenstilstand tussen Hamas en Israël liep na zes weken af zonder dat de tweede fase inging.