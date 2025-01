Veldkamp tegen plan om inwoners Gaza op te vangen in buurlanden

BRUSSEL (ANP) - Nederland is tegen het voorstel van de Amerikaanse president Donald Trump om inwoners van Gaza massaal naar Jordanië en Egypte te sturen. "Het is van belang dat Palestijnen binnen de Palestijnse gebieden kunnen blijven en dat binnen die grenzen Gaza weer wordt opgebouwd", zei minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) in Brussel.

Hij is daar maandag voor overleg met zijn Europese collega's. Ze spreken daar onder meer over de relatie met de nieuwe Amerikaanse regering. Veldkamp denkt dat de EU een constructieve relatie kan hebben met Washington, net als in de eerste termijn van president Trump, zei hij.

De pas aangetreden Amerikaanse president deed zijn uitspraken over Gaza tegen journalisten in het regeringsvliegtuig Air Force One. Hij sprak dit weekend onder andere met de Jordaanse koning Abdullah. Trump zei dat het hele gebied waar 2,3 miljoen Palestijnen wonen, moet worden "schoongeveegd".

"Hij doet wel vaker boude uitlatingen", reageerde Veldkamp op de woorden van Trump. "Die nemen we ook altijd serieus, maar hoeven we niet altijd letterlijk te nemen." Het is volgens de bewindsman belangrijk dat de VS, Egypte en Qatar goed blijven samenwerken bij het begeleiden van het staakt-het-vuren in Gaza.