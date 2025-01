Auschwitz-overlevenden leggen kransen voor slachtoffers

OŚWIECIM (ANP) - De herdenking van de bevrijding van Auschwitz is begonnen met het neerleggen van kransen en het aansteken van kaarsjes door mensen die tachtig jaar geleden hebben vastgezeten in het vernietigingskamp. Enkele tientallen overlevenden zijn aanwezig.

De kranslegging vond plaats bij de 'doodsmuur' van blok 11. Dat was de kampgevangenis van Auschwitz I en bij de muur daarnaast zijn veel mensen geëxecuteerd. Blok 11 was een beruchte plek waar mensen in raamloze cellen werden gestraft als ze bijvoorbeeld hadden geprobeerd te ontsnappen.

Alle nog levende overlevenden van Auschwitz hebben van de organisatie een uitnodiging gekregen voor de herdenking. Volgens de organisatie zijn er zo'n vijftig naar Polen gekomen. Tien jaar geleden, bij de zeventigste herdenking van de bevrijding, waren dat er nog driehonderd.