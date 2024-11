Veldkamp wil niet vooruitlopen op veilige delen Syrië en contact

DEN HAAG (ANP) - Minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken wil niet vooruitlopen op de uitkomsten van een beoordeling van deskundigen over de situatie in Syrië. In dit zogeheten ambtsbericht van zijn ministerie wordt gekeken of delen van het land mogelijk weer veilig zijn. Het kabinet is van plan om in dat geval Syrische vluchtelingen weer terug te sturen, zo werd eerder bekend. Of daarvoor contact nodig is met het gewelddadige regime van president Bashar al-Assad, wil Veldkamp ook niet zeggen.

"We hebben geen contacten met Assad. We zijn op dit moment ook niet van plan contacten met Assad te leggen", zei Veldkamp na de naar maandag verplaatste wekelijkse ministerraad. De bevolking van Syrië wordt al jarenlang geteisterd door een burgeroorlog, waar het regime een hoofdrol in speelt. Vanwege het geweld is een groot aantal Syrische burgers gevlucht, onder meer naar Nederland.

Het ambtsbericht wordt opgesteld door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Veldkamp heeft daar geen inhoudelijke bemoeienis mee, benadrukte hij. Ook gaat niet hij, maar asielminister Marjolein Faber aan de slag met het ambtsbericht en zal ze daar beleidsconclusies uit moeten trekken. "En dan zien we verder". Het ambtsbericht wordt rond de jaarwisseling verwacht, iets eerder dan de bedoeling was.