Veldkamp zegt in Oekraïne 20 miljoen hulp toe voor energienetwerk

DEN HAAG (ANP) - Tijdens een bezoek aan de hoofdstad Kyiv heeft minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) donderdag de Oekraïense regering 20 miljoen euro extra hulp toegezegd voor de energie-infrastructuur. Die ligt de afgelopen maanden zwaar onder vuur van Rusland.

"Nederland wil niet toekijken hoe Rusland op laffe wijze de Oekraïense samenleving probeert te ontwrichten en de moraal van burgers te breken door het energienetwerk aan te vallen", aldus Veldkamp in een verklaring. Hij sprak onder anderen met president Volodymyr Zelensky en minister Andrii Sybiha van Buitenlandse Zaken.

Veldkamp zei verder dat Nederland ook nog 7 miljoen euro extra geeft aan een NAVO-fonds waaruit zaken als brandstof, medische voorzieningen, winteruitrusting en drone jammers aan Oekraïne worden geleverd. "Ik heb vandaag mijn collega's verzekerd dat Nederland Oekraïne onverminderd blijft steunen, zolang als nodig."

17 miljard

In september kondigde minister Reinette Klever (Ontwikkelingshulp) nog aan dat het kabinet 94,5 miljoen euro extra vrijmaakt voor hulp aan de energiesector deze winter in Oekraïne. Het geld is onder meer bedoeld voor de aanschaf van gasturbines, reserveonderdelen en brandstof.

Nederland heeft Oekraïne meer dan 17 miljard euro aan steun toegezegd. Daarvan is meer dan 10 miljard bestemd voor militaire hulp. Dit voorjaar praat het kabinet over nieuwe steun aan Oekraïne. PVV-leider Geert Wilders verklaarde deze week geen extra geld te willen vrijmaken voor Oekraïne.