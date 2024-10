Velema wacht al vier weken op reactie Faber voor bezoek Ter Apel

GRONINGEN (ANP) - De burgemeester van Westerwolde heeft vier weken geleden asielminister Marjolein Faber uitgenodigd om het volle aanmeldcentrum in Ter Apel te bezoeken, maar wacht nog altijd op een reactie. Jaap Velema heeft daarom opnieuw een schriftelijke uitnodiging gestuurd. "We zien dat de minister veel ambitie heeft met betrekking tot het inperken van de instroom, maar we hopen dezelfde daadkracht en ambitie om de situatie in Ter Apel te 'handelen' en de veiligheid te borgen."

Woensdagmiddag legde de rechter een nieuwe dwangsom op aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in het geval er meer dan de afgesproken 2000 mensen in het aanmeldcentrum zijn. De burgemeester is blij met die uitspraak, omdat het volgens hem "aan de ene kant recht doet aan situatie in Ter Apel, maar ook de verantwoordelijken aanzet tot meer inspanning". Hij stelt dat de minister "een heel belangrijke rol" heeft om de problemen in de asielketen op te lossen.