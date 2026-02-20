ECONOMIE
Venezolaanse oppositieleider heeft twijfels over amnestiewet

Samenleving
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 15:03
anp200226143 1
MADRID/CARACAS (ANP/AFP) - De uit Venezuela gevluchte oppositieleider Edmundo González Urrutia heeft gewaarschuwd dat er "geen duurzame verzoening komt zonder geheugen en verantwoordelijkheid". Hij reageerde zo met bedenkingen op een donderdag in Caracas aangenomen algemene amnestiewet, waarmee mogelijk veel politieke gevangenen vrij kunnen komen. "Een legitieme amnestie" moet gepaard gaan met "waarheidsvinding, erkenning en genoegdoening".
Het door het autoritaire linkse regime gedomineerde parlement nam de wet unaniem aan. González twijfelt aan de motieven van de regering en het parlement. De wet bepaalt ook dat de amnestie niet geldt voor mensen die "gewelddadige acties door buitenlandse regeringen tegen het land en zijn bevolking hebben bevorderd, ondersteund of uitgevoerd". Dat zijn beschuldigingen waarmee leden van de oppositie vaak zijn vervolgd.
González vluchtte na kandidaat te zijn geweest bij de presidentsverkiezingen van 2024. Hij zou die hebben gewonnen volgens zijn aanhang.
