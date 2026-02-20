Nu al miljoen aan wachtgeld na val Schoof

De tweevoudige val van het kabinet-Schoof heeft de belastingbetaler alleen al in 2025 zo'n miljoen euro aan wachtgeld voor de vertrokken bewindspersonen gekost. Die rekening kan de komende tijd nog flink oplopen. Zeker als ook Kamerleden die door de kabinetsval moesten vertrekken, niet snel een nieuwe baan vinden. Dat blijkt uit een analyse door De Telegraaf van het laatste wachtgeld-overzicht over 2025 dat het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gepresenteerd.

Uit de anonieme gegevens valt in grote lijnen op te maken hoeveel geld de opgestapte ministers en staatssecretarissen van PVV en NSC in totaal hebben gekregen na hun vertrek uit het kabinet-Schoof. Wie precies hoeveel geld meekrijgt, mag het ministerie van Binnenlandse Zaken niet duidelijk maken. Maar uit het overzicht dat is gepubliceerd wordt wel een totaalbeeld duidelijk.

De vertrokken PVV- en NSC-bewindspersonen zijn immers de enigen die alleen in 2025 aanspraak maken op wachtgeld. Zij hebben alleen in 2025 al bijna een miljoen euro gekregen. Dat is nog exclusief Nora Achahbar, die in 2024 al na enkele maanden vertrok als staatssecretaris Toeslagen.