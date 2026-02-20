ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van der Plas stopt als partijleider BBB, Vermeer volgt haar op

Samenleving
door Dirk Kruin
vrijdag, 20 februari 2026 om 15:05
bijgewerkt om vrijdag, 20 februari 2026 om 15:25
anp200226144 1
Caroline van der Plas stopt als partijleider en fractievoorzitter van de BBB. Dat meldt de partij. Tweede Kamerlid Henk Vermeer volgt haar op. Van der Plas blijft wel actief als Kamerlid.
De implosie bij de kiezers kwam niet uit de lucht vallen. BBB gleed in een paar jaar tijd van frisse plattelandsrevolte naar Haagse duiventil, waarin Kamerleden, senatoren en Statenleden de deur achter zich dichttrokken en soms zelfs overstapten naar D66 of een eigen fractie begonnen. Wat begon als een club die het vertrouwen van vergeten kiezers moest herstellen, werd zelf symbool voor wat die kiezers zo haten: gedoe, ego’s en eindeloos interne crisisoverleggen. De vraag “kan ze de Haagse druk wel aan?” werd niet langer gefluisterd in wandelgangen, maar publiek geanalyseerd in talkshows en podcasts

Lees ook

Nieuwe peiling: D66 en PVV verliezen, BBB heeft nog maar één zetel overNieuwe peiling: D66 en PVV verliezen, BBB heeft nog maar één zetel over
Vanavond beslist BBB of Caroline van der Plas mag blijvenVanavond beslist BBB of Caroline van der Plas mag blijven
Slecht peilingnieuws: PVV terug op 34 zetels. Goed peilingnieuws: BBB bijna verdwenenSlecht peilingnieuws: PVV terug op 34 zetels. Goed peilingnieuws: BBB bijna verdwenen
loading

POPULAIR NIEUWS

106507871-15573629-image-a-1_1771499624526

Taliban: Mannen mogen slaan, zolang er niets breekt

ANP-549708371

Heeft Dilan Yesilgöz haar studie ook niet afgemaakt?

justitieminister yesilgoz wil rutte opvolgen1689127722

Groot deel van VVD-kiezers nu al negatief over nieuw kabinet

anp200226031 1

Russische gevechtsvliegtuigen gespot bij Alaska

ANP-540147315 (1)

Vrouwen zijn helemaal niet empathischer dan mannen, blijkt uit vele studies

ANP-502595805

Nu al miljoen aan wachtgeld na val Schoof

Loading