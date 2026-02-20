Van der Plas stopt als partijleider BBB, Vermeer volgt haar op

Caroline van der Plas stopt als partijleider en fractievoorzitter van de BBB. Dat meldt de partij. Tweede Kamerlid Henk Vermeer volgt haar op. Van der Plas blijft wel actief als Kamerlid.

De implosie bij de kiezers kwam niet uit de lucht vallen. BBB gleed in een paar jaar tijd van frisse plattelandsrevolte naar Haagse duiventil, waarin Kamerleden, senatoren en Statenleden de deur achter zich dichttrokken en soms zelfs overstapten naar D66 of een eigen fractie begonnen. Wat begon als een club die het vertrouwen van vergeten kiezers moest herstellen, werd zelf symbool voor wat die kiezers zo haten: gedoe, ego’s en eindeloos interne crisisoverleggen. De vraag “kan ze de Haagse druk wel aan?” werd niet langer gefluisterd in wandelgangen, maar publiek geanalyseerd in talkshows en podcasts