Venezolanen in Nederland blij en opgelucht, maar ook bezorgd

Samenleving
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 13:35
anp030126124 1
DEN HAAG (ANP) - Venezolanen in Nederland hebben dubbele gevoelens over de aanvallen van de Verenigde Staten op Venezuela en de gevangenneming van president Nicolás Maduro. Ze zijn blij en opgelucht, maar ze hebben ook zorgen over de mensen in Venezuela en de toekomst van het land. Dit stelt Brigitte Moreno, voorzitter van de stichting Alianza Holanda Venezuela. "Het is een moment waar we heel lang naar hebben uitgekeken."
De Nederlands-Venezolaanse is in shock, vertelt ze onderweg naar een restaurant om daar met andere Venezolanen te vieren dat er wordt ingegrepen in het land. Het is moeilijk om contact te krijgen met vrienden en familie in het land, zegt ze. Ze heeft vooral zorgen om een goede vriendin die dichtbij een van de aanvalslocaties woont en met wie ze nog geen contact heeft kunnen krijgen.
