Venezuela eist bij VN onmiddellijke vrijlating Maduro

GENÈVE (ANP/AFP) - De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Yván Gil heeft maandag bij de Verenigde Naties de onmiddellijke vrijlating van Nicolás Maduro geëist. Maduro werd als president begin dit jaar gevangengenomen door de Amerikanen bij een militaire operatie.

Tegen de VN-Mensenrechtenraad in Genève zei Gil dat zijn land "de onmiddellijke vrijlating" eist van "de grondwettelijke president" en zijn vrouw Cilia Flores.

Sinds Maduro is gevangengenomen wordt het land bestuurd door Maduro's vicepresident Delcy Rodríguez. Onder Amerikaanse druk voerde zij afgelopen week een amnestiewet door waarmee politieke gevangenen kunnen worden vrijgelaten.