Verbouwing Binnenhof mag van rechter doorgaan

DEN HAAG (ANP) - De grootscheepse renovatie van het Binnenhof mag gewoon doorgaan. De rechtbank heeft dat bepaald in een zaak die draaide om de natuurvergunning voor het verbouwingsproject. Mobilisation for the Environment (MOB) had de zaak aangespannen.

De milieuorganisatie wees op de extra stikstofuitstoot die door het grote bouwproject wordt veroorzaakt en stelde tijdens de behandeling van de zaak dat de overheid "een loopje" met de eigen wetgeving neemt. De rechtbank gaat voor een deel weliswaar mee in de aangevoerde bezwaren, maar dat heeft geen effect op het project of het gebruik van het Binnenhof nadat de verbouwing is afgerond.

Officieel vernietigen de rechters de natuurvergunning omdat daarin in eerste instantie "onvoldoende gemotiveerd" was waarom de natuur geen schade zou ondervinden. Die motivatie kwam er later alsnog. Daarom blijven de rechtsgevolgen van de vergunning in stand, zoals dat in juridische taal heet.