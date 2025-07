Verdachte bedreigen Douwe Bob wordt vrijdag voorgeleid

UTRECHT (ANP) - De man die eerder deze week werd aangehouden omdat hij wordt verdacht van het bedreigen van zanger Douwe Bob zit nog vast, meldt de politie. Hij wordt vrijdag voorgeleid om te bepalen of hij langer blijft vastzitten. Dat heeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Midden-Nederland bevestigd na berichtgeving door het AD.

De 38-jarige man uit Amsterdam wordt verdacht van bedreiging, maar ook van drugsbezit. Het gaat volgens het AD om Bob T., voorman van de Amsterdam Defence Force.

Douwe Bob werd bedreigd nadat hij had afgezien van een optreden op een Joods voetbalevenement. Hij vond dat een eerder gemaakte afspraak met de organisatie van het evenement over het weglaten van "religieuze of politieke statements" was geschonden.

De zanger vluchtte vanwege de bedreigingen aan zijn adres samen met zijn familie het land uit. Zaterdag treedt hij weer op bij het festival Gelderpop.