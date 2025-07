Jennifer Simons wordt president van Suriname

PARAMARIBO (ANP) - Jennifer Geerlings-Simons (71) wordt de nieuwe president van Suriname. Er zijn geen tegenkandidaten genomineerd voor de functie. De beoogde vicepresident, Gregory Rusland, is eveneens de enige kandidaat voor die functie. Parlementariërs hadden tot 17.00 uur Nederlandse tijd de gelegenheid om kandidaten te nomineren.

Simons en Rusland zijn voorgedragen door 34 van de 51 parlementariërs. Kort na de verkiezingen ondertekende Simons al een intentieverklaring met vijf andere partijen. De zes partijen zijn samen goed voor 34 zetels, precies de tweederdemeerderheid die nodig is om een president te kiezen. De NDP van Simons sleepte 18 zetels in de wacht. De Vooruitstrevende Hervormingspartij VHP van president Chan Santokhi had met 17 zetels het nakijken.

De Nationale Assemblée, het parlement van Suriname, zou zondag de nieuwe president en vicepresident kiezen. Nu er geen tegenkandidaten zijn, gebeurt de verkiezing bij acclamatie.