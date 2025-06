Verdachte Colorado droeg nog zestien molotovcocktails bij zich

BOULDER (ANP/AFP/RTR) - Na de aanval op deelnemers aan een Joodse bijeenkomst in het Amerikaanse Boulder zondag, heeft de politie nog eens zestien molotovcocktails aangetroffen in de bepakking van de verdachte. Ook droeg hij een rugzak met een met benzine gevulde onkruidverdelgerdrukspuit bij zich, die hij volgens de recherche gebruikte als vlammenwerper.

De man gooide zondag enkele molotovcocktails op de menigte en zou daarbij "free Palestine" hebben geroepen. Hij is aangeklaagd voor een haatmisdrijf, diverse pogingen tot moord en geweldsdelicten. Na de aanval werden acht mensen naar een ziekenhuis vervoerd, twee van hen liepen zware verwondingen op. Maandag maakte de politie bekend dat nog vier mensen die lichte verwondingen opliepen zich hebben gemeld.

De verdachte is een 45-jarige Egyptenaar die volgens het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid in 2022 de VS is binnengekomen op een toeristenvisum. Hij vroeg na aankomst asiel aan en kreeg een tijdelijke werkvergunning.