Handelsminister VS verwacht snel handelsakkoord met India

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/AFP) - De Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick verwacht op korte termijn een akkoord te sluiten met India over de door president Trump aangekondigde importheffingen. Lutnick zei maandag "zeer optimistisch" te zijn over een snelle overeenkomst.

De minister verklaarde op een congres in Washington waar de relatie tussen de twee landen centraal staat dat hij denkt dat de onderhandelaars "een oplossing hebben gevonden die echt werkt voor beide landen." Lutnick zei ook dat India mogelijk gunstigere voorwaarden krijgt, omdat het een van de landen is die als eerste een overeenkomst sluiten.

Lutnick zei dat India de VS tegen zich in het harnas heeft gejaagd met "bepaalde zaken", zoals het kopen van militaire benodigdheden van Rusland, maar dat de VS bereid zijn de heffingen "terug te brengen naar een redelijk en gepast niveau, zodat we goede handelspartners kunnen zijn."