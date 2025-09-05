Verdachte ernstig zedenmisdrijf Zeist drie maanden langer vast

UTRECHT (ANP) - De man die ervan wordt verdacht dat hij in het bos bij Zeist een ernstig zedenmisdrijf heeft gepleegd, blijft negentig dagen langer vast, meldt de rechtbank vrijdag. De 46-jarige man wordt verdacht van een gewelddadige verkrachting en van een poging tot gewelddadige verkrachting.

De verdachte werd op 21 augustus aangehouden in Bunschoten, nadat de politie beelden van hem had vrijgegeven. Hij zou de vrijdag daarvoor een vrouw hebben aangesproken op de Prinses Mariannelaan in Zeist en haar in het bos met veel geweld hebben verkracht. Daarna vluchtte hij het bos in.

Eerder die vrijdag zou de verdachte een andere vrouw hebben aangesproken op de Grensweg bij Hoog Kanje in Zeist, maar zij riep hard om hulp en verjoeg de man daarmee. Dat beschouwt het OM als een poging tot gewelddadige verkrachting.