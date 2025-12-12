Een 3000 jaar oude krokodil die nog steeds/weer nieuws maakt: in Egypte hebben wetenschappers de ingewanden van een mummie geopend – virtueel, met röntgenstralen en CT-scans – en zagen iets wat ze niet hadden verwacht. In de maag van de ruim twee meter lange nijlkrokodil vonden onderzoekers een vrijwel intacte vis én een bronzen haak, alsof het dier bevroren werd in het moment waarop het aan de hengel van een oud-Egyptische visser hing

De krokodil, bekend als specimen 2005.335 in het Birmingham Museum, werd rond 1000 voor Christus zorgvuldig gemummificeerd als offer voor de krokodillengod Sobek. Anders dan bij menselijke mummies lieten de balsemers de organen zitten, wat moderne archeologen een unieke kans geeft om het laatste levensuur van het dier te reconstrueren. “3D-radiografie maakt het mogelijk om binnen te kijken zonder deze belangrijke en fascinerende objecten te beschadigen”, legt archeozoöloog Lidija McKnight van de University of Manchester uit.

De scans onthulden niet alleen de vis en de haak, maar ook een groot aantal zogeheten gastrolithen: stenen die krokodillen inslikken om voedsel te vermalen en hun drijfvermogen te regelen. Dat de vis nog vrijwel onverteerd was, wijst erop dat het dier kort na zijn laatste maaltijd is gedood – waarschijnlijk doelbewust gevangen voor een religieuze ceremonie. Voor Sobek werden in Egypte massaal krokodillen geofferd: in plaatsen als Fayoum zijn duizenden mummiekrokodillen gevonden, van pasgeboren dieren tot volwassen roofdieren.