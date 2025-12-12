ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wetenschappers openden een 3000 jaar oude krokodil. Ze wisten niet wat ze zagen

Wetenschap
door Pieter Immerzeel
vrijdag, 12 december 2025 om 10:30
Scherm­afbeelding 2025-12-12 om 06.33.35
Een 3000 jaar oude krokodil die nog steeds/weer nieuws maakt: in Egypte hebben wetenschappers de ingewanden van een mummie geopend – virtueel, met röntgenstralen en CT-scans – en zagen iets wat ze niet hadden verwacht. In de maag van de ruim twee meter lange nijlkrokodil vonden onderzoekers een vrijwel intacte vis én een bronzen haak, alsof het dier bevroren werd in het moment waarop het aan de hengel van een oud-Egyptische visser hing
News-20240716-Fish-Skeleton-Xray
De krokodil, bekend als specimen 2005.335 in het Birmingham Museum, werd rond 1000 voor Christus zorgvuldig gemummificeerd als offer voor de krokodillengod Sobek. Anders dan bij menselijke mummies lieten de balsemers de organen zitten, wat moderne archeologen een unieke kans geeft om het laatste levensuur van het dier te reconstrueren. “3D-radiografie maakt het mogelijk om binnen te kijken zonder deze belangrijke en fascinerende objecten te beschadigen”, legt archeozoöloog Lidija McKnight van de University of Manchester uit.
Scherm­afbeelding 2025-12-12 om 06.34.29
De scans onthulden niet alleen de vis en de haak, maar ook een groot aantal zogeheten gastrolithen: stenen die krokodillen inslikken om voedsel te vermalen en hun drijfvermogen te regelen. Dat de vis nog vrijwel onverteerd was, wijst erop dat het dier kort na zijn laatste maaltijd is gedood – waarschijnlijk doelbewust gevangen voor een religieuze ceremonie. Voor Sobek werden in Egypte massaal krokodillen geofferd: in plaatsen als Fayoum zijn duizenden mummiekrokodillen gevonden, van pasgeboren dieren tot volwassen roofdieren.
De vondst vertelt dus niet alleen een morbide dierenverhaal, maar werpt ook nieuw licht op de industriële schaal van de oud-Egyptische dierenverering. Dankzij medische beeldtechniek worden die rituelen nu tot op maaginhoudniveau zichtbaar, zonder dat er ook maar één verband van de mummie hoeft te worden losgepeuterd.

Lees ook

Mysterieuze holtes ontdekt achter muur van Egyptische piramideMysterieuze holtes ontdekt achter muur van Egyptische piramide
Opnieuw gigantische Egyptische graftombe ontdekt, maar waar is de farao?Opnieuw gigantische Egyptische graftombe ontdekt, maar waar is de farao?
Onderzoekers ruiken aan mummies en komen tot opvallende conclusieOnderzoekers ruiken aan mummies en komen tot opvallende conclusie
loading

POPULAIR NIEUWS

129280670_m

Met deze sluwe truc komt kanker terug na een behandeling

209891651_l

Een tweedehands Tesla kopen is geen goed idee

36334632_l

De 7 verborgen gezichten van psychische mishandeling in je relatie

gandr-collage (1)

Koning is boos op de pers: kerstshoot gecanceld na rel rond Alexia en Antoon

229540934_m

Zo vaak moet je écht je lakens wassen (en je doet het waarschijnlijk te weinig)

ANP-543106454

7 tekenen dat je mensen extreem goed aanvoelt (volgens de wetenschap)

Loading