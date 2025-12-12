Het gevreesde ‘poepvirus’ maakt een duidelijke opmars, vooral in de vorm van zeer besmettelijke buikgriepvirussen
als noro- en rotavirus. Huisartsen en GGD’s
zien in de wintermaanden traditiegetrouw een toename van patiënten met plotselinge diarree en braken, maar recente cijfers wijzen op hogere aantallen dan in de jaren vlak na corona.
"Het is behoorlijk aan het pieken", vertelt epidemioloog Eelco Franz van het RIVM tegen het AD. "Dit kondigt de start van het noroseizoen aan."
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
schat dat er in Nederland jaarlijks enkele honderdduizenden norovirusinfecties voorkomen, goed voor naar schatting zo’n 600.000 gevallen per jaar.
Bij uitbraken in zorginstellingen of kinderopvang wordt in rond 60 procent van de gevallen norovirus gevonden. Het rotavirus, dat vooral jonge kinderen treft, veroorzaakt zo heftige diarree dat ieder jaar duizenden kinderen in het ziekenhuis belanden, wat mede aanleiding was om vanaf 2024 een vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma op te nemen.l
Volgens het RIVM kenmerkt een rotavirusinfectie zich door plotseling optredende koorts, waterdunne diarree
en braken, klachten die vier tot negen dagen kunnen aanhouden en bij kleine kinderen snel tot uitdroging leiden. Norovirus staat bekend als het klassieke “winter vomiting disease”: acuut braken, diarree en buikpijn, vaak nadat het virus
zich razendsnel heeft verspreid via deurklinken, trapleuningen of besmet voedsel. Een enkel besmet personeelslid in de horeca of zorg kan tientallen mensen aansteken.
Wat helpt wel?
- Strikte handhygiëne, zeker na toiletbezoek en vóór koken of eten.
- Thuisblijven bij diarree en braken, en niet werken met voedsel of kwetsbare patiënten tot minimaal 48 uur na het verdwijnen van de klachten.