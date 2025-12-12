buikgriepvirussen als noro- en rotavirus. Het gevreesde ‘poepvirus’ maakt een duidelijke opmars, vooral in de vorm van zeer besmettelijkeals noro- en rotavirus. Huisartsen en GGD’s zien in de wintermaanden traditiegetrouw een toename van patiënten met plotselinge diarree en braken, maar recente cijfers wijzen op hogere aantallen dan in de jaren vlak na corona.

"Het is behoorlijk aan het pieken", vertelt epidemioloog Eelco Franz van het RIVM tegen het AD. "Dit kondigt de start van het noroseizoen aan."

600.000 gevallen per jaar. Bij uitbraken in zorginstellingen of kinderopvang wordt in rond 60 procent van de gevallen norovirus gevonden. Het rotavirus, dat vooral jonge kinderen treft, veroorzaakt zo heftige diarree dat ieder jaar duizenden kinderen in het ziekenhuis belanden, wat mede aanleiding was om vanaf 2024 een vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma op te nemen.l Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schat dat er in Nederland jaarlijks enkele honderdduizenden norovirusinfecties voorkomen, goed voor naar schatting zo’nBij uitbraken in zorginstellingen of kinderopvang wordt in rond 60 procent van de gevallen norovirus gevonden. Het rotavirus, dat vooral jonge kinderen treft, veroorzaakt zo heftige diarree dat ieder jaar duizenden kinderen in het ziekenhuis belanden, wat mede aanleiding was om vanaf 2024 een vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma op te nemen.l

plotseling optredende koorts, waterdunne en braken, klachten die vier tot negen dagen kunnen aanhouden en bij kleine kinderen snel tot uitdroging leiden. Norovirus staat bekend als het klassieke “winter vomiting disease”: acuut braken, diarree en buikpijn, vaak nadat het Volgens het RIVM kenmerkt een rotavirusinfectie zich door diarree en braken, klachten die vier tot negen dagen kunnen aanhouden en bij kleine kinderen snel tot uitdroging leiden. Norovirus staat bekend als het klassieke “winter vomiting disease”: acuut braken, diarree en buikpijn, vaak nadat het virus zich razendsnel heeft verspreid via deurklinken, trapleuningen of besmet voedsel. Een enkel besmet personeelslid in de horeca of zorg kan tientallen mensen aansteken.

Wat helpt wel?