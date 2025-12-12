Die opleving komt niet uit het niets. Onderzoek onder Nederlandse jongeren laat zien dat mannen tijdens seks veel vaker klaarkomen dan vrouwen; lesbische vrouwen melden juist aanzienlijk meer orgasmes dan heteroseksuele vrouwen. Dat is precies wat met de “orgasmekloof” wordt bedoeld, een verschil dat ook internationaal uitgebreid is beschreven in wetenschappelijke reviews. Seksuoloog Ellen Laan verwoordde het ooit scherp: niet het vrouwelijk lichaam faalt, maar “de manier waarop we heteroseksuele seks organiseren”.​

Clitorisles voor gevorderden

(​Fingering Online Course) Nieuwe cursussen spelen daar handig op in. Internationale platforms als Beducated verkopen modules “fingering” en “vulva mapping”, waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe de clitorisvertakkingen lopen en waarom rustige, aanpasbare stimulatie voor de meeste vrouwen cruciaal is om klaar te komen. In Nederland benadrukken Rutgers en NPO‑projecten als “Ken je Clit!” hetzelfde punt: wie de clitoris overslaat, creëert zijn eigen orgasmekloof.

De toon van die vingercursussen is opvallend serieus. Het gaat niet alleen om “trucjes”, maar om leren vragen stellen, feedback ontvangen zonder gekrenkt ego en het idee loslaten dat mannelijkheid gelijkstaat aan direct penetreren. In die zin zijn vingercursussen een vorm van emotionele opvoeding: mannen leren niet alleen vingervlug te worden, maar ook beter te luisteren naar wat een lijf – én een partner – terugzegt.​