Waarom mannen nu massaal vingercursussen volgen (en vrouwen daar eindelijk van profiteren)

Liefde, relaties, geluk
door Désirée du Roy
vrijdag, 12 december 2025 om 6:14
Mannen willen eindelijk leren Eeuwenlang gold in de slaapkamer een simpel script: penetratie centraal, zijn orgasme het eindpunt. D'r op en d'r over, noemt Johan Derksen dat (en vele oudere mannen met hem). Nu schuift er iets. Mannen schrijven zich in voor online vingercursussen, live‑workshops en podcasts met titels als “Vingeren en praten: hoe mannen de orgasmekloof kunnen dichten”. Waar sekseducatie vroeger ophield bij “de bloemetjes en de bijtjes”, duiken deze cursussen diep in clitoris‑anatomie, communicatie en tempo. (​Vingeren en praten: hoe mannen de orgasmekloof kunnen dichten)
Die opleving komt niet uit het niets. Onderzoek onder Nederlandse jongeren laat zien dat mannen tijdens seks veel vaker klaarkomen dan vrouwen; lesbische vrouwen melden juist aanzienlijk meer orgasmes dan heteroseksuele vrouwen. Dat is precies wat met de “orgasmekloof” wordt bedoeld, een verschil dat ook internationaal uitgebreid is beschreven in wetenschappelijke reviews. Seksuoloog Ellen Laan verwoordde het ooit scherp: niet het vrouwelijk lichaam faalt, maar “de manier waarop we heteroseksuele seks organiseren”.​
Clitorisles voor gevorderden
Nieuwe cursussen spelen daar handig op in. Internationale platforms als Beducated verkopen modules “fingering” en “vulva mapping”, waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe de clitorisvertakkingen lopen en waarom rustige, aanpasbare stimulatie voor de meeste vrouwen cruciaal is om klaar te komen. In Nederland benadrukken Rutgers en NPO‑projecten als “Ken je Clit!” hetzelfde punt: wie de clitoris overslaat, creëert zijn eigen orgasmekloof. (​Fingering Online Course)
De toon van die vingercursussen is opvallend serieus. Het gaat niet alleen om “trucjes”, maar om leren vragen stellen, feedback ontvangen zonder gekrenkt ego en het idee loslaten dat mannelijkheid gelijkstaat aan direct penetreren. In die zin zijn vingercursussen een vorm van emotionele opvoeding: mannen leren niet alleen vingervlug te worden, maar ook beter te luisteren naar wat een lijf – én een partner – terugzegt.​

