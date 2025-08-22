Verdachte ernstig zedenmisdrijf Zeist wordt vrijdag voorgeleid

UTRECHT (ANP) - De man die wordt verdacht van een ernstig zedenmisdrijf in het bos bij Zeist wordt vrijdagmiddag voorgeleid, meldt het Openbaar Ministerie. De 46-jarige man werd donderdag aangehouden in Bunschoten. De politie wil berichten dat het om een Georgische arbeidsmigrant zou gaan niet bevestigen.

De politie gaf donderdag beelden vrij van de verdachte. Hierna kwam het onderzoek in een stroomversnelling en kon de man worden aangehouden.

Een vrouw werd vorige week vrijdag slachtoffer van het ernstige zedenmisdrijf, nadat ze op de Prinses Mariannelaan in Zeist was aangesproken door een man. Die vluchtte na het misdrijf het bos in en ontkwam ondanks een klopjacht.

Eerder die vrijdag was een andere vrouw aangesproken op de Grensweg bij Hoog Kanje in Zeist. Zij voelde zich zo ongemakkelijk dat ze om hulp riep, waarop de man het op een lopen zette. Mogelijk gaat het om dezelfde verdachte.