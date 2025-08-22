ECONOMIE
Opnieuw arrestaties in Haagse moordzaak uit 1992

Samenleving
door anp
vrijdag, 22 augustus 2025 om 12:27
anp220825115 1
DEN HAAG (ANP) - In het coldcaseonderzoek naar de moord op Louis van Dam in Den Haag heeft de politie eerder deze week twee verdachten aangehouden. Het gaat om een 71-jarige man uit Overdinkel en een 70-jarige man uit Den Haag, meldt de politie vrijdag. Het lichaam van Van Dam (64) werd op 28 januari 1992 gevonden in zijn garage aan de Kritzingerstraat in Den Haag. Hij was doodgeschoten.
Destijds hield de politie drie verdachten aan, maar ze werden wegens gebrek aan bewijs weer vrijgelaten en de zaak bleef onopgelost. In 2022 kreeg de politie nieuwe informatie en startte een coldcaseteam opnieuw een onderzoek. In maart arresteerde de politie een 70-jarige Hagenaar. Hij zit nog vast.
Het onderzoek is volgens de politie nog in volle gang. In april is de beloning voor de gouden tip verhoogd van 15.000 naar 30.000 euro.
De twee verdachten die deze week zijn aangehouden, worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.
Hulporganisaties pleiten opnieuw voor meer hulp Gaza

Verdachte ernstig zedenmisdrijf Zeist wordt vrijdag voorgeleid

