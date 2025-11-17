ECONOMIE
Verdachte explosie Tarwekamp valt uit naar rechtbank

Samenleving
door anp
maandag, 17 november 2025 om 11:58
anp171125101 1
DEN HAAG (ANP) - De 33-jarige Adil A., een van de vier verdachten in de strafzaak over de verwoestende explosie aan de Tarwekamp in de Haagse wijk Mariahoeve, is maandag met grove taal uitgevallen tegen de rechtbank tijdens de vierde inleidende zitting. De rechtbank wees een verzoek tot schorsing of opheffing van zijn voorarrest af. "Bullshit", reageerde A. tijdens het uitspreken van deze beslissing. Toen de voorzitter hem maande zijn mond te houden, zei hij onder meer: "Hou zelf je mond." De parketpolitie voerde A. vervolgens af naar het cellenblok van het Haagse gerechtsgebouw, op last van de voorzitter.
Bij de ontploffing op 7 december vorig jaar kwamen zes mensen om het leven en vielen vijf gewonden. De aanslag was gericht tegen een bruidsmodewinkel van de ex-vriendin van hoofdverdachte Moshtag B. (34), gevestigd op de begane grond van het getroffen blok. Meerdere appartementen erboven raakten zwaar beschadigd en moesten volledig worden afgebroken.
