Man die Twitter-account Obama hackte moet bitcoins terugbetalen

Samenleving
door anp
maandag, 17 november 2025 om 11:55
LONDEN (ANP/RTR) - Een Britse man die is veroordeeld voor een Twitter-hack in 2020, waarbij accounts van bekende personen zoals de Amerikaanse oud-president Barack Obama werden gehackt, moet meer dan 4,6 miljoen euro aan bitcoin terugbetalen. Dat melden Britse aanklagers.
De man pleitte in de VS al schuldig aan onder meer computerinbraak, internetfraude en afpersing en werd in 2023 veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. De Britse Crown Prosecution Service meldt nu dat het 42 bitcoins en andere cryptovaluta in beslag laat nemen die verband hielden met de oplichting.
Bij de aanval werden naast Obama onder andere Twitter-accounts gehackt van de toenmalige presidentskandidaat Joe Biden, Tesla-baas Elon Musk en realityster Kim Kardashian. Die werden gebruikt om mensen te verleiden bitcoins over te maken.
