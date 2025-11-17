ECONOMIE
Tatjana Šimić stelt nieuwe Flodder-cast voor: 'Meet my daughter Kees'

Film,video, streaming
door Désirée du Roy
maandag, 17 november 2025 om 12:02
bijgewerkt om maandag, 17 november 2025 om 12:18
Vier decennia nadat Flodder Nederland op z’n kop zette, is Tatjana Šimić terug waar velen haar het liefst zien: in de villawijk Zonnedael. In de nieuwe Videoland-spin-off Kees Flodder speelt ze zelf de hoofdrol en introduceert ze een nieuwe generatie: maak kennis met haar dochter in de serie, de 29-jarige Ghislaine van IJperen en haar hartsvriendin Dylan Jongejans.
Op Instagram wordt je gebombardeerd met nieuwe beelden. Korte clips, backstagevideo’s en foto’s vliegen je om de oren en de reacties zijn lovend. Fans lijken klaar te zijn voor een revival van de meest asociale familie van Nederland, maar dan in 2025-stijl.
En eerlijk is eerlijk: Ghislaine maakt meteen indruk. De opvallende verschijning lijkt moeiteloos in de voetsporen van haar ‘moeder’ te treden. In een video waarop de twee samen te zien zijn, schrijft Tatjana trots: “Meet my daughter Kees”.
Ook Oscar Aerts (politie-agent), Isa Hoes en Ron Moss (Amerikaanse acteur die Rick Forrester vertolkte in The Bold & The Beautiful) maken hun opwachting in de serie.
Bron: Instagram - Tatjana Šimić

