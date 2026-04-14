JPMorgan Chase-baas waarschuwt voor complexe risico's door oorlog

Economie
door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 13:15
NEW YORK (ANP) - De oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen energieprijzen door het conflict zorgen voor een "toenemend complexe set aan risico's" voor de economie. Dat meldt topman Jamie Dimon van JPMorgan Chase in een toelichting op de kwartaalcijfers van de grootste bank van de Verenigde Staten. Dimon zegt wel dat de Amerikaanse economie weerbaar blijft.
Naast de oorlog wijst Dimon ook op onzekerheid over handelsbeleid, hoge begrotingstekorten in de wereld en verhoogde waarderingen op de aandelenbeurzen. "Hoewel we niet kunnen voorspellen waartoe die risico's en onzekerheid zullen leiden, zijn ze wel significant en bereiden we het bedrijf voor op een breed scala aan omstandigheden", aldus Dimon die veel invloed heeft op Wall Street.
De grootste Amerikaanse bank, gemeten naar bezittingen, zette in het eerste kwartaal een nettowinst in de boeken van 16,5 miljard dollar. Dat is 13 procent meer dan een jaar eerder. De inkomsten namen met 10 procent toe tot 50,5 miljard dollar.
Waarom je moet oppassen met te veel vitamine D

Wat is bevredigender: seks of masturberen?

IEA-baas: olie gaat nog veel duurder worden

Hoeveel dagen mag je een caravan of camper voor de deur parkeren voordat je in de problemen komt?

Een 19‐jarige Olympisch kampioen die haar sport wil opgeven omdat volwassenen haar online collectief tot ‘vette zeug’ bombarderen – hoe normaal is dit eigenlijk nog?

Jetten na lang diner met Trump: 'te kort om elkaar te overtuigen' (+rare video)

