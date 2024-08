BARENDRECHT (ANP) - Twee mannen zijn in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij hun aanhouding, een van hen werd gebeten door een politiehond. Hoe de ander gewond raakte, is niet bekendgemaakt.

Na een inbraakalarm rond 03.40 uur aan het Zuideinde in Barendrecht achtervolgde de politie een busje met daarin vier mannen. Uiteindelijk werden zij aangehouden op de Mosweg in de Rotterdamse buurt Ommoord. In de auto vond de politie verdovende middelen. Die zijn in beslag genomen.