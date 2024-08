Hassan durfde niet te dromen over goud op olympische marathon

PARIJS (ANP) - Sifan Hassan kon haar geluk niet op na een spectaculaire zege op de olympische marathon. "Hier heb ik nooit van gedroomd", jubelde ze aan de finish in Parijs. "Wel van olympisch goud, maar niet op de marathon. Maar ik heb gewonnen. Dit is zo mooi. Ik heb goud op de marathon."

Hassan mag zich de eerste vrouw noemen die op één Olympische Spelen de 5000 meter, de 10.000 meter en de marathon heeft volbracht. Die vooraf fysiek vrijwel onmogelijk geachte opdracht gaf ze extra glans met drie medailles: brons op de 5000, brons op de 10.000 en dus goud op de marathon.

"Als je niet bang bent voor een droom, droom je niet groot genoeg", herhaalde Hassan vlak voor de marathon een uitspraak van de voormalige bokser Muhammad Ali. "Dat is ook zo", vertelde ze vlak na de finish bij de NOS. "Maar ik heb net wel spijt gehad dat ik de 5000 en 10.000 meter hier heb gelopen. In de eerste twintig kilometer van de race voelde ik me helemaal niet comfortabel. Toen dacht ik steeds aan die 5000 en 10.000 meter. En in de laatste kilometer dacht ik weer: waarom heb ik dit allemaal gedaan?"