Verdachte moord 17-jarige in Winsum: doden was nooit de bedoeling

GRONINGEN (ANP) - Jamesly S., verdacht van het doden van zijn 17-jarige ex-vriendin in het Groningse Winsum op 21 februari vorig jaar, zegt dat het nooit de bedoeling is geweest dat het slachtoffer het leven zou laten. Hij wilde haar bang maken, haar laten schrikken, verklaarde hij maandag voor de rechtbank in Groningen.

Een van de vragen die de rechtbank had, was waarom de 20-jarige S. een groot keukenmes meenam uit het huis van zijn moeder in Warffum, als hij het meisje slechts wilde laten schrikken. S. had er geen antwoord op. Dat gold voor veel vragen in de uitvoerige ondervraging. De rechtbank had daar moeite mee. "Steeds als het lastig wordt, weet je het niet."

Het slachtoffer werd rond 20.00 uur in haar rug gestoken, toen zij op de fiets van haar werk op weg naar huis was. Zij overleed ter plaatse. S., die haar had opgewacht, werd niet veel later in de buurt aangehouden.