Adembenemend: dit zijn de scherpste beelden ooit van het Marsoppervlak

De Curiosity Rover van het Mars Science Laboratory landde na een reis van negen maanden op 6 augustus 2012 in de Galekrater op Mars. Sindsdien is het voertuig het Marsoppervlak aan het verkennen, hoogkwalitatieve beelden aan het maken en bodemmonsters aan het analyseren op sporen van leven.

Begin maart 2022 ontdekte Curiosity in de Gale-krater van Mars een mineraalformatie in de vorm van een bloem, mogelijk ontstaan doordat er ooit water was.

In 2024 ontdekte Curiosity pure zwavelkristallen, toen een steen openbarstte terwijl de rover er overheen reed.

Bekijk de prachtige beelden van onze rode broederplaneet Mars, zo'n 220 miljoen kilometer hiervandaan, gedeeld door het X-kanaal van Curiosity: