Verdachte: OM was op zoek naar kunstschatten, niet naar waarheid

ASSEN (ANP) - In het onderzoek naar de roof van de kunstschatten uit het Drents Museum is het Openbaar Ministerie op zoek geweest naar die schatten, "maar niet naar de waarheid". Dat zei verdachte Bernhard Z. (35) dinsdag op de eerste dag van het proces over de zaak bij wijze van openingsstatement. "Het OM heeft mijn belangen volledig links laten liggen."

Z. zegt dat hij een beperkte rol heeft gehad in het geheel en niet bij de feitelijke roof is geweest. "Ik heb op verzoek een auto en kentekenplaten geregeld." Z. wist niet dat hij dat deed voor een geplande "kraak" in het Drents Museum, zei hij.

Twee medeverdachten van Z. hebben procesafspraken met het OM gemaakt, waardoor de kunstschatten, op een gouden armband na, weer terecht zijn. Z. heeft geen afspraken gemaakt. Hij beklaagde zich over het feit dat justitie en politie voor zijn arrestatie zijn foto met naam en toenaam hebben gepubliceerd. Hijzelf en zijn zus hebben daar veel last van gehad, zei hij. "Ik ben daar echt boos om, echt boos."

Z. kondigde aan dat hij verder geen vragen wil beantwoorden.