China veroordeelt 'gevaarlijke' Amerikaanse blokkade Iran

BEIJING (ANP/AFP) - China heeft de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens scherp veroordeeld. "Dit is gevaarlijk en onverantwoordelijk gedrag", reageerde een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Amerikaanse blokkade ging maandag in. President Donald Trump nam die maatregel nadat diplomatiek overleg met Iran in Pakistan niet tot een doorbraak had geleid.

De Chinese woordvoerder voorspelde dat het Amerikaanse optreden "de spanning alleen maar zal verergeren, de toch al kwetsbare wapenstilstandsovereenkomst zal ondermijnen en de veiligheid van de doorvaart door de Straat verder in gevaar zal brengen".

Economische druk

Iran had de Straat van Hormuz zelf al feitelijk gesloten voor schepen die het als vijandig beschouwde. Aan Iran gelinkte schepen voeren nog wel door de zeestraat voor de Iraanse kust.

De VS kunnen met de blokkade de economische druk op Iran opvoeren. Dat kan ook China raken, want dat land koopt de meeste olie van Iran.