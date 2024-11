Is een lunchwrap gezonder dan een broodje kaas? 'Verkijk je niet op de groentewrap'

Steeds vaker ruilen we onze boterhammen in voor een wrap. Het is weer eens wat anders, maar is het ook gezonder? Diëtist Michaël Sels van het universitair ziekenhuis in Antwerpen geeft antwoord hierover in HLN.

Een wrap bevat ongeveer evenveel calorieën als 1,5 tot 2 boterhammen, begint Sels. “Dat komt vooral door de vetstof die toegevoegd wordt bij de bereiding van de wrap. Toch kan een wrap een gezondere keuze zijn dan een boterham of broodje. Zeker wanneer je de wrap vult met groenten . In vergelijking met bijvoorbeeld een broodje gezond, waar gemiddeld 40 tot 50 gram groenten tussen zit, kun je een wrap met veel meer groenten vullen en eventueel zelfs besmeren met een extra groentedip.”

Welke wrap kiezen?

En welke moet je dan kiezen, een volkoren, meergranen of groentewrap? "Voor wraps raad ik aan om snel de verpakking te scannen op voedingswaarde: een wrap die minder dan 275 calorieën per 100 gram bevat én meer dan 4 gram vezels per 100 gram is een gezonde, evenwichtige keuze.”

Hoe zit het dan met groentewraps? “Het is een logische redenering om aan te nemen dat groentewraps gezonder zijn, omdat een deel van het meel vervangen is door groentepuree. Elke extra portie groenten is zeker mooi meegenomen, maar staar je daar niet blind op. Een groentewrap van bijvoorbeeld No Fairytales is gemaakt van 45 procent groenten. Eén wrap weegt 40 gram, wat maakt dat er 18 gram groenten in zit. Het is iets, maar een wrap met groenten beleggen zal meer bijdragen aan een gezond, evenwichtig voedingspatroon dan een groentewrap op zich."