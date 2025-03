AMSTERDAM (ANP) - De man die ervan wordt verdacht dat hij vijf mensen heeft neergestoken in de buurt van de Dam in Amsterdam is een 30-jarige man uit het oosten van Oekraïne. De politie bevestigt berichtgeving in De Telegraaf dat de man afkomstig is uit de door Rusland bezette regio Donetsk.

De verdachte wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die beslist dan of hij nog twee weken langer mag worden vastgehouden.