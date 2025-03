Scheuring in Christelijk Gereformeerde Kerken ophanden: "We voelen spanning, verdriet, teleurstelling, ontgoocheling"

Het is crisis in de Christelijke Gereformeerde Kerken, een breuk lijkt een kwestie van tijd. Met elke vergadering van het landelijk kerkbestuur is deze week een scheuring dichterbij gekomen. Voorzitter van het landelijk bestuur Peter Buijs noemt de afstand tussen de orthodoxe en de progressievere vleugel onoverbrugbaar groot, schrijft Trouw.

"We voelen spanning, verdriet, teleurstelling, ontgoocheling ook", vatte voorzitter Buijs de sfeer na de derde lange vergaderdag samen. Dit landelijk kerkbestuur, dat tot 2027 zou blijven, houdt er hoogstwaarschijnlijk in juni mee op en doet in elk geval geen uitspraken meer over grote zaken.

Het dagelijks bestuur zag op voorhand al geen mogelijkheden meer om de vleugels bij elkaar te houden in de kerk die ernstig verdeeld is over de positie van vrouwen en homoseksuelen. "We weten niet meer hoe we een scheuring af kunnen wenden", zei dominee Arjan Fokkema namens het dagelijks bestuur, bij het begin van de synodevergadering.

Bron: Trouw