ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verdachte van brandstichting aangereden op A2 bij Maastricht

Samenleving
door anp
zaterdag, 19 september 2026 om 3:41
anp190926025 1
Volg ons op Google Nieuws
MAASTRICHT (ANP) - Op de A2 bij Maastricht is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. De politie meldt in een persbericht dat er rond 01.10 uur een melding kwam van een voertuigbrand op de Kasteel Hillenraadweg in Maastricht. De verdachten van die brandstichting waren volgens omstanders te voet gevlucht in de richting van de A2, die parallel aan de Kasteel Hillenraadweg ligt.
Een van de verdachten werd aangereden door een personenauto, meldt de politie. Hij was aanspreekbaar en is door een ambulance meegenomen. De andere twee verdachten zijn spoorloos.
De A2-tunnel in zuidelijke richting is afgesloten vanwege het politieonderzoek naar het incident.
loading

POPULAIR NIEUWS

download

Hoeveel spaargeld heb je écht nodig na je pensioen?

shutterstock_2750745947

Scheiding na een lang huwelijk alleen: dit verrast vijftigers het meest

schimmelstippen-plafond-header

Die zwarte stipjes op je plafond zijn geen vuil (maar erger)

rente

De hypotheekrente stijgt deze week opnieuw, en het einde is niet in zicht: banken hebben de marktstijging nog niet volledig doorberekend

ing ziet vraag naar plaatsing zonnepanelen flink terugvallen1703826333

Saldering stopt op 1 januari: zo verschuift het rendement van uw zonnepanelen

shutterstock_2758245933

Dit zijn de slechtste tweedehands auto's – en dit de beste

Loading