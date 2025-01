Verdachte van dood meisje (4) in Rotterdam nog vast

ROTTERDAM (ANP) - De persoon die zaterdag is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 4-jarig meisje in Rotterdam zit nog vast. Een politiewoordvoerder geeft "in het belang van het onderzoek" nog geen informatie over de relatie van de verdachte met het meisje en wat de verdenking precies is. Bekend is wel dat de verdachte en het meisje elkaar kenden.

De politie vond het meisje zaterdagochtend in een woning aan de Blokfluit in de Rotterdamse wijk Zevenkamp. Hoe ze is gestorven is nog niet duidelijk, maar er zou sprake zijn van "een aantal verdachte omstandigheden".