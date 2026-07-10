Verdachte van moord op Britse conservatieve ex-politica opgepakt

NEWTON ABBOT (ANP/RTR) - De Engelse politie heeft een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de moord op de conservatieve Britse oud-politica Ann Widdecombe. De politie spreekt van een 26-jarige Britse man uit de omgeving en brengt de zaak niet in verband met politiek of terrorisme. De 78-jarige vrouw is in haar woning in Haytor in het graafschap Devon met ernstige verwondingen dood aangetroffen.

Widdecombe was parlementariër, onderminister en tv-persoonlijkheid. Ze was aanvankelijk van de Conservatieve Partij en later van Reform UK. Ze was een voorstander van de Brexit en zat in het Britse Lagerhuis en later ook in het Europees Parlement.

Bij het publiek was ze onder meer bekend door haar optreden in het BBC-programma Strictly Come Dancing en haar steun aan rechtse politici. Ze heeft woensdag nog op televisie het beleid van Reform UK-leider Nigel Farage geprezen. Hij is diep geschokt en noemde haar "een absolute natuurkracht". Premier Keir Starmer sprak van schokkend nieuws.