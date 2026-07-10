Sinner verslaat Djokovic opnieuw in halve finale Wimbledon

LONDEN (ANP) - De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft net als in 2025 in de halve finale van Wimbledon afgerekend met de Servische zevenvoudig winnaar Novak Djokovic. De nummer 1 van de wereld was Djokovic in drie sets de baas (6-4 6-4 6-4) en gaat zondag in Londen zijn titel verdedigen.

In de finale treft Sinner de Duitse Roland Garros-winnaar Alexander Zverev. Die won eerder vrijdag van de Britse verrassing Arthur Fery, die met een wildcard de halve finale bereikte. Sinner won Wimbledon vorig jaar voor het eerst. Zverev won het toernooi nog nooit.

Sinner wist gedurende de partij al zijn servicegames te behouden. In de eerste set lukte het hem in de negende game om de service van Djokovic te breken. Ook in de tweede set had de Italiaan aan een break genoeg. De eerste game van de derde set leverde direct een nieuwe voorsprong van een break op voor de Italiaan, die vervolgens weinig problemen had om de partij uit te spelen.