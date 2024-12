Verdachte van moord verzekeringstopman overgedragen aan New York

HOLLIDAYSBURG (ANP/RTR) - De hoofdverdachte van de moord op de topman van een grote zorgverzekeraar in New York verzet zich niet meer tegen zijn uitlevering. Hij verscheen voor de rechter in de staat Pennsylvania, waar hij vijf dagen na de moord was opgepakt. De verdachte zei bereid te zijn om mee te gaan met politiemensen uit buurstaat New York. Hij werd kort daarna in een politieauto gezet en richting Manhattan gereden.

De 26-jarige Luigi Mangione wordt in New York verdacht van elf feiten, waaronder moord en moord met terroristisch motief. In Pennsylvania was hij aangeklaagd voor lichtere vergrijpen, zoals verboden wapenbezit. The New York Times meldde dat hem mogelijk ook nog federale aanklachten boven het hoofd hangen. Volgens zijn advocaat Karen Friedman Agnifilo zijn de aanklachten overdreven en zal hij zich voor iedere rechter verweren.