Verdachte vijfvoudige steekpartij Amsterdam langer vast

AMSTERDAM (ANP) - De 30-jarige man met de Oekraïense nationaliteit die verdacht wordt van de vijfvoudige steekpartij bij de Dam in Amsterdam vorige maand, blijft in ieder geval negentig dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam maandag besloten.

Bij de steekpartij rond de Sint Nicolaasstraat raakten donderdagmiddag 27 maart vijf mensen gewond. Het onderzoek is "volop bezig" en de politie houdt nog steeds rekening met verschillende scenario's.

De verdachte zit in beperkingen en mag daarom alleen contact hebben met zijn advocaat. Hij wordt verdacht van vijf pogingen tot moord of doodslag met een terroristisch oogmerk.