Verdwaalde jongen uit regenwoud maakt kennis met moderne wereld, vraagt om vuur, zie beelden

In het zuidwesten van het Amazonegebied heeft een jonge man uit een inheemse stam voor het eerst contact gehad met de buitenwereld. Hij was de weg kwijt en kwam afgelopen woensdag aan in het Braziliaanse dorp Bela Rosa. De jongen had hout bij zich en vroeg om vuur.

De dorpelingen zagen hem aankomen zonder schoenen, met ontbloot bovenlijf en slechts een doek om zijn heupen. Volgens Funai, de Braziliaanse organisatie voor inheemse zaken, komt hij uit een stam in Mamoriá Grande. Dit gebied is sinds 2024 afgesloten voor buitenstaanders om de inwoners te beschermen.

Eerste kennismaking met aansteker

Op beelden die rondgaan op internet is te zien hoe de man twee stukken hout bij zich draagt. Volgens een dorpsbewoner zwaaide hij ermee, waarschijnlijk om vuur te maken. De dorpelingen lieten hem een lucifer en een aansteker zien, iets totaal nieuws voor de bijzondere bezoeker. De man kreeg wat te eten en werd vervolgens door medewerkers van Funai opgehaald voor een medische controle. Hij bleek gezond en vertrok donderdagnamiddag terug naar zijn stam.

Bescherming van geïsoleerde stammen

De Braziliaanse overheid en Funai proberen contact met inheemse stammen zoveel mogelijk te vermijden. Hun belangrijkste taak is het beschermen van deze groepen en het behoud van hun leefgebied. Veel van deze stammen leven zonder invloed van de buitenwereld. Het contact met anderen kan gevaarlijk voor hen zijn, onder meer door ziektes waar ze geen weerstand tegen hebben.

Bekijk hieronder beelden van de jongeman die bezig is om het gebruik van een aansteker onder de knie te krijgen:

Bron: The Independent