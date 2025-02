Zweden denkt aan inzetten grondtroepen bij vredesmacht Oekraïne: 'we sluiten geen enkele optie uit'

Zweden was lange tijd neutraal, maar heeft zich vorig jaar officieel aangesloten bij de NAVO. Nu maakt de regering bekend dat ze na de oorlog in Oekraïne mogelijk deel gaan uitmaken van een vredesmacht in dat land. Steeds meer Europese landen spreken zich uit over de mogelijke inzet van hun militairen in Oekraïne sinds de Verenigde Staten en Rusland overleg zijn begonnen over de oorlog.

Minister van Buitenlandse Zaken Maria Malmer Stenergard heeft tegen omroep Sveriges Radio gezegd dat er een rechtvaardige en duurzame vrede moet komen met respect voor het internationaal recht en Oekraïne. Als er eenmaal vrede in Oekraïne is, moet deze gehandhaafd worden en daarbij "sluit de regering geen enkele optie uit", zei ze.

Onder meer het Verenigd Koninkrijk en Nederland hebben eerder bekendgemaakt mogelijk bij te dragen aan een eventuele vredesmacht in Oekraïne.