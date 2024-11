Verenigde Staten verwachten ambassade Kyiv donderdag te heropenen

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten verwachten dat de ambassade in Kyiv donderdag weer de deuren kan openen en normaal kan functioneren. De vertegenwoordiging in de Oekraïense hoofdstad is woensdag dicht als maatregel op een mogelijke zware luchtaanval.

De ambassade gaf het personeel de opdracht een veilige plek te zoeken en riep Amerikanen op zich voor te bereiden op een aanval. Dat gebeurde nadat de ambassade "gedetailleerde informatie" had ontvangen over een mogelijke zware luchtaanval op Kyiv op 20 november. Ook de ambassades van een aantal andere landen sloten. Die van Nederland ging wel open.

De preventieve maatregel kwam een dag nadat Oekraïne voor het eerst Amerikaanse raketten zou hebben gebruikt om doelen in Rusland aan te vallen. Moskou omschreef dat als een escalatie van de oorlog.