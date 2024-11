Tennissters Italië veroveren Billie Jean King Cup

MÁLAGA (ANP) - De Italiaanse tennissters hebben de Billie Jean King Cup gewonnen. In Málaga versloeg Italië in de finale Slowakije met 2-0. Jasmine Paolini zorgde voor de beslissing door Rebecca Sramkova overtuigend in twee sets te verslaan: 6-2 6-1.

Eerder had Lucia Bronzetti Italië op voorsprong gebracht. Ze won de eerste enkelpartij in twee sets van Viktória Hruncakova 6-2 6-4.

Italië verloor vorig jaar de finale van Canada in de landenwedstrijd, die vroeger de Fed Cup heette. In de halve finale versloegen de Italiaanse tennissters in deze editie Polen. Slowakije won de andere halve finale van Groot-Brittannië.