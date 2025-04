Verhoging huurtoeslag kost ongeveer 1 miljard euro

DEN HAAG (ANP) - De huurtoeslag gaat dit jaar voor een totaal van ongeveer 100 miljoen euro omhoog, en volgend jaar voor ongeveer 900 miljoen euro. Dat staat in de voorjaarsnota waarover de coalitie woensdag een akkoord sloot en die vrijdag naar buiten is gebracht. PVV-leider Geert Wilders sprak deze week over een "boodschappenbonus", omdat mensen meer geld zouden overhouden voor de boodschappen.

Ongeveer 1,5 miljoen huishoudens krijgen volgens de overheid toeslag om de huur te kunnen betalen. Als het geld evenredig wordt verdeeld, krijgt een huishouden over twee jaar dus gemiddeld ruim 600 euro in totaal erbij.

Daar staat tegenover dat burgers op andere manieren meer gaan betalen. Sommige belastingkortingen groeien minder mee met de inflatie, waardoor de inkomstenbelasting effectief omhooggaat. Deze stijging levert de staatskas jaarlijks 1,3 miljard euro op. Dit geld is bedoeld om te voorkomen dat de btw op cultuur, media en sport stijgt.