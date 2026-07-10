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Verhuurder van huis met slecht energielabel kan dwangsom krijgen

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 17:41
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DEN HAAG (ANP) - Wie een huis verhuurt met energielabel E, F of G kan vanaf 2029 een dwangsom van de gemeente krijgen. Dat staat in een voorstel dat minister Elanor Boekholt-O'Sullivan (Volkshuisvesting, D66) met de Tweede Kamer heeft gedeeld.
De coalitie heeft afgesproken om de drie slechtste energielabels per 2029 af te schaffen voor huurwoningen. Het plan stamt al uit eerdere kabinetten. Vanaf 2040 zouden labels C en D volgen, maar die stap is nog niet in de nieuwe regels vastgelegd.
Het voorstel verplicht verhuurders vanaf 2029 om hun huurwoning minimaal naar energielabel D te brengen. Hoe ze dat bereiken, is aan hen.
Uitzonderingen zijn wel mogelijk, bijvoorbeeld als de Vereniging van Eigenaren dwarsligt bij de aanpak van gemeenschappelijke delen van een appartementencomplex. Onder meer monumenten, huurwoningen die tijdelijk worden gebruikt en kleine vrijstaande woningen zoals woonboten zijn ook uitgezonderd.
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