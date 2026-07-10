Merlier moest 'vechten' voor positie in massasprint Bordeaux

BORDEAUX (ANP) - Tim Merlier moest voor zijn ritzege in de Tour de France "vechten" voor de juiste positie. Dat zei de Belgische wielrenner van Soudal Quick-Step na afloop van de zevende etappe naar Bordeaux in een flashinterview.

"Het was gedoe om in positie te komen, maar ik heb het gehaald", zei Merlier. "Ik zei tegen mezelf: 'Ik ga vechten tot de finish'." Op het moment dat hij zijn sprint inzette, wist hij niet hoe ver het nog was tot de eindstreep. Maar hij wist de Noor Søren Wærenskjold en de Eritreeër Biniam Girmay voor te blijven.

Merlier benadrukte dat alleen zijn ploeg en Alpecin - Premier Tech op kop van het peloton reden om de kopgroep onder controle te houden. "Ik ben blij dat niet een ander team gewonnen heeft", zei Merlier.